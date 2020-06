Tiere : Sandtigerhai «Niki» tot: Publikumsliebling im Ozeaneum

Der Sandtigerhai «Niki», einer der Publikumslieblinge im Ozeaneum Stralsund, ist tot. Das 2,70 Meter lange und rund 200 Kilogramm schwere Tier starb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 18 Jahren an Herz-Kreislauf-Versagen, wie das Ozeaneum am Montag mitteilte. Das Weibchen war im Jahr 2012 aus dem Zoo-Aquarium Berlin nach Stralsund gekommen und zog seither im 2,6-Millionen-Liter-Becken «Offener Atlantik» seine Bahnen.

von dpa

08. Juni 2020, 15:05 Uhr

Die Ursache für das Herz-Kreislauf-Versagen von «Niki» ist noch unklar, wie der Direktor am Deutschen Meeresmuseum, Harald Benke, erklärte. Um das herauszufinden, sei das Tier obduziert worden. Proben sollen von Spezialisten bakteriologisch und histologisch untersucht werden. «Niki» war alles andere als eine Greisin. In freier Wildbahn werden Tigerhaie einer Museumssprecherin zufolge etwa 40 Jahre alt.

Vor dem Großbecken des Ozeaneums beobachteten Benke zufolge täglich Hunderte Gäste den Sandtigerhai, wie er mit typisch leicht geöffnetem Maul gemächlich umherschwamm. «Durch unsere jahrelange Obhut von "Niki" konnten wir bei museumspädagogischen Angeboten bereits den Jüngsten vermitteln, dass Sandtigerhaie völlig zu Unrecht als gefährliche Tiere gelten.»