Gesundheit : Ruhiger Schulstart für die ersten Schüler nach sechs Wochen

Für die ersten rund 20 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag der Unterricht wieder begonnen. Im Innerstädtischen Gymnasium Rostock betraf dies nach Angaben von Schulleiter Markus Riemer knapp 130 Abiturienten. Am Gymnasium Carolinum in Neustrelitz waren es rund 140 Abiturienten sowie zehn Zehntklässler, die die Mittlere Reife anstreben. Der erste Tag sei geordnet und ruhig verlaufen, hieß es.

von dpa

27. April 2020, 13:11 Uhr

Am Gymnasium Carolinum gab es zudem die Gelegenheit zum freiwilligen Corona-Test für Lehrer, Schulpersonal und Schüler. Dies soll künftig zweimal pro Woche angeboten werden, wie Schulleiter Henry Tesch sagte.

Am Montag sind als erste die Abschlussklassen für die Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurückgekehrt. Dies sind die 12. Klassen am Gymnasium, die 10. Klassen an den Regionalen Schulen und die Abschlussklassen an den Berufsschulen. Am 4. Mai sollen weitere Klassenstufen folgen: die 4. Klassen der Grundschulen, die 9. Klassen an den Regionalen Schulen und die 11. Klassen an den Gymnasien. Weitere Schritte sind bislang offen.