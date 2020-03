Verteidigung : Rückkehrerappell mit 400 Soldaten: Würdigung und Dank

Großer Aufmarsch vor dem Schweriner Schloss. Zum zweiten Mal erhielten Bundeswehrangehörige aus Mecklenburg-Vorpommern nach ihrer Rückkehr von Auslandseinsätzen eine öffentliche Würdigung.

von dpa

06. März 2020, 14:17 Uhr

Mit einem feierlichen Appell auf dem Alten Garten in Schwerin sind am Freitag rund 400 Soldaten nach mehrmonatigen Auslandseinsätzen wieder in der Heimat begrüßt worden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zollte den Angehörigen der verschiedenen Waffengattungen Respekt und sprach ihnen ihren Dank aus. «Wir Deutsche wissen aus Erfahrung, wie wichtig es ist, alles zu tun, um den Frieden zu bewahren. Das bleibt unser wichtigstes politisches Ziel», betonte Schwesig.

Im Rahmen von UN- und Nato-Missionen waren die Soldaten unter anderem in Afghanistan, Mali, im Libanon, im Irak und im Mittelmeer im Einsatz. Ob zur Krisenprävention oder bei der Bekämpfung von Terrorismus und Piraterie hätten sie mit den Bündnispartnern wichtige Aufgaben übernommen und dabei zum Teil auch ihr Leben und ihre Gesundheit riskiert, so Schwesig. In Teilen der Bevölkerung werden die Auslandseinsätze kritisch gesehen, unter anderem, weil es immer wieder auch Tote gegeben hat.

Der zum zweiten Mal unter öffentlicher Beteiligung abgehaltene Rückkehrerappell sei auch Ausdruck der Würdigung, betonte Schwesig. «Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass jede Soldatin und jeder Soldat einen wichtigen Beruf ausübt und dass die Bundeswehr ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist.»

Nach Ansicht des Linke-Landesvorstandes passt der Truppenaufmarsch in der Landeshauptstadt allerdings nicht in die Zeit: «Weltweit brodeln zahlreiche Krisenherde und Millionen Menschen leiden unter den Folgen. Ein Festakt auf dem Schlossplatz ist die falsche Reaktion», erklärte Linke-Landeschefin Wenke Brüdgam. Kritik übte sie zudem am Nato-Manöver «Defender 2020» in Polen und im Baltikum.

An dem Rückkehrerappell in Schwerin nahmen nach Angaben des Landeskommandos Angehörige des Panzergrenadierbataillons 411 Viereck und des Jägerbataillons 413 Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) teil. Diese seien für mehrere Monate in Afghanistan eingesetzt gewesen. Auch die Besatzungen des in Warnemünde beheimateten 1. Korvettengeschwaders, dessen Schiffe im Auftrag der UN vor der Küste des Libanons patrouillierten, waren den Angaben zufolge in Schwerin dabei.

Die Auslandseinsätze dauern in der Regel vier bis sechs Monate. Die Kontingente werden im Wechsel von Einheiten gestellt, die bundesweit an verschiedenen Orten stationiert sind. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, sind derzeit 3200 deutsche Soldaten im Ausland eingesetzt, die größten Kontingente in Afghanistan und Mali.

Schwesig nutzte den Appell auch, um der Bundeswehr für ihre Hilfe in Notsituationen im Land zu danken: «Die Waldbrände in Lübtheen im letzten Sommer haben gezeigt, dass wir uns auf die Bundeswehr verlassen können. Das waren schlimme Tage für alle Einsatzkräfte», sagte sie. Dem Einsatz der Bundeswehr und der guten Zusammenarbeit der Soldaten mit den zivilen Einsatzkräften sei es zu danken, dass man das Feuer doch schnell in Griff habe bekommen können.