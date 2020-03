Verteidigung : Rückkehrerappell mit 400 Soldate: Würdigung und Dank

von dpa

06. März 2020, 12:28 Uhr

Mit einem feierlichen Appell auf dem Alten Garten in Schwerin sind am Freitag rund 400 Soldaten nach mehrmonatigen Auslandseinsätzen in der Heimat begrüßt worden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zollte den Angehörigen der verschiedenen Waffengattungen Respekt und sprach ihnen ihren Dank aus. Ob zur Krisenprävention oder bei der Bekämpfung von Terrorismus und Piraterie hätten sie mit den Bündnispartnern wichtige Aufgaben übernommen und dabei zum Teil auch ihr Leben und ihre Gesundheit riskiert. Der zum zweiten Mal unter öffentlicher Beteiligung abgehaltene Rückkehrerappell sei auch Ausdruck der Würdigung. «Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass jede Soldatin und jeder Soldat einen wichtigen Beruf ausübt und dass die Bundeswehr ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist», betonte Schwesig.