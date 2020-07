Verkehr : Rote Ampel in Ribnitz-Damgarten missachtet: Fünf Verletzte

Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat Ermittlungen zufolge eine rote Ampel in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) missachtet und einen Unfall mit fünf Verletzten ausgelöst. An der Kreuzung der Landesstraße 22 mit der Bundesstraße 105 wollte er am Mittwochnachmittag nach links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Er missachtete die Vorfahrt eines anderen Wagens, der auf der B105 Richtung Stralsund fuhr - und im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

von dpa

08. Juli 2020, 21:33 Uhr