Kommunen : Rostocks Oberbürgermeister: Corona-Auflagen einhalten

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat die Bewohner der Stadt aufgerufen, sich an Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. In einem am Donnerstag auf Youtube veröffentlichten Videoclip sagte Madsen: «Alle von uns kennen einen chronisch kranken Menschen oder einen älteren Bürger oder eine Bürgerin, auf die wollen wir gemeinsam aufpassen.» Abstand halten, Hände waschen und Menschenmengen meiden seien jetzt wichtig.

von dpa

02. April 2020, 15:44 Uhr

Der Oberbürgermeister bedankte sich bei allen, die sich an die derzeit geltenden Regeln halten: «Es ist schön zu sehen, wie Nachbarhilfe aufkommt und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Berufsgruppen gerade Rostock in Gang halten, und das bei größtem Einsatz.»

Es komme auch eine Zeit nach der Krise, sagte Madsen: «Eine Zeit, wo die Sonne wieder auf Rostock scheint. Auf die wir uns alle freuen.» Zum Abschluss des Videos rief Madsen die Bewohner der Stadt auf: «Haltet durch!»