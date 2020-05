Leute : Rostocker Medizinprofessor Horst Klinkmann wird 85

Der Rostocker Medizinprofessor und Doyen der Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns, Horst Klinkmann, wird am Donnerstag 85 Jahre alt. 2015 hatte er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend entzogen, als er wichtige Posten etwa im Kuratorium oder der Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft niederlegte. Doch noch immer ist Klinkmann aktiv, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Vietnam.

von dpa

04. Mai 2020, 07:28 Uhr

So gibt es seit einigen Monaten in Hanoi ein Kontaktbüro, das künftig für die Ausbildung junger Vietnamesen in Pflege- und Bauberufen sowie später dann für den Fachkräfteaustausch mit Deutschland sorgen soll. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich überzeugt, dass Klinkmann die Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin engagiert begleiten wird.