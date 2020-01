Kriminalität : Rentnerin um 12 000 Euro in Rostock betrogen

von dpa

31. Januar 2020, 15:58 Uhr

Unbekannte haben in Rostock eine Rentnerin um 12 000 Euro erleichtert. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, hatte ein Mann die 78-Jährige am Donnerstag angerufen und sich mit dem gleichen Vornamen vorgestellt, den auch ein Angehöriger hat - weshalb die Rentnerin dem Anrufer vertraute, der angeblich dringend 75 000 Euro für eine Auktion benötigte. Die Seniorin habe 12 000 Euro im Haus gehabt und diese in einen Umschlag einem Boten übergeben, der am Nachmittag vorbeigekommen sei. Die Polizei warnt immer wieder vor Trickbetrügern. Im Jahr 2019 hatten Betrüger im Nordosten in 140 Fällen rund 1,3 Millionen Euro auf diese Weise ergaunert.