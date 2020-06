Parteien : Rehberg zu Landesvorsitz: «Michael Sack immer eine Option»

Die Entscheidung über den Kandidatenwechsel für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern fiel buchstäblich in letzter Minute. Nun soll Landrat Sack neuer CDU-Chef werden und die Partei nach den Amthor-Debatten wieder in ruhigere Gewässer bringen.

von dpa

22. Juni 2020, 17:53 Uhr

Der designierte CDU-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Landrat Michael Sack, hält sich einen Wechsel von der Kommunal- in die Landespolitik und damit auch die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2021 offen. «Natürlich hat der Vorsitzende der CDU im Land das erste Zugriffsrecht», sagte Sack am Montag in Schwerin. Doch gelte es zunächst, den Landesparteitag am 7. August und weitere Gespräche abzuwarten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte in der Vorwoche ihre Kandidatur für den Landtag angekündigt und damit ihre Ambitionen für die Spitzenkandidatur der SPD deutlich gemacht.

Mit Sack hofft die Nordost-CDU nach den hitzigen Debatten um den bisherigen Kandidaten für den Parteivorsitz, Philipp Amthor, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Der 27-Jährige war wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für ein US-amerikanisches IT-Unternehmen und der Annahme von Aktienoptionen massiv in die Kritik geraten. Amthor hatte die umstrittene Tätigkeit zwar beendet und sich nach eigenen Angaben von den Kaufoptionen getrennt. Doch blieb der Druck auch aus der eigenen Partei so groß, dass er am Freitag im Landesvorstand seine Bewerbung zugunsten von Sack zurückzog. Die Bundestagsverwaltung prüft unterdessen Vorwürfe gegen Amthor. Unter anderem geht es um Reisen und Hotelaufenthalte im Zusammenhang mit dessen Nebentätigkeit.

«Die Situation war schwierig. Wenn es die andere Lösung gegeben hätte, dann hätten wir eine ganz andere Debatte heute in der CDU Mecklenburg-Vorpommerns und in der CDU Deutschlands», sagte Rehberg unter Hinweis auch auf die jüngste Bundestagsdebatte zu schärferen Regelungen für Nebentätigkeiten von Abgeordneten und Forderungen nach einem Lobbyregister. Er habe im Interesse der Partei rasch handeln müssen und «auch keine Luft mehr rangelassen». Nach Rehbergs Worten erfolgte der entscheidende Anruf nur Minuten vor Beginn der Vorstandssitzung am Freitag in Güstrow. Sack berichtete: «Ich musste schnell antworten: Ja oder Nein.» Die Bundesspitze der CDU war laut Rehberg an den Entscheidungen nicht beteiligt.

«Michael Sack war immer eine Option», betonte Rehberg. Der 46-jährige Landrat sei schon zu Beginn des Jahres als möglicher Nachfolger von Vincent Kokert im Gespräch gewesen, der Ende Januar mit seinem überraschenden Rücktritt die Führungskrise in der Nordost-CDU ausgelöst hatte. Seither führt Rehberg die Partei kommissarisch.

Der 66-jährige Bundestagsabgeordnete würdigte Sacks bisheriges politisches Wirken als Bürgermeister in Loitz und seit zwei Jahren als Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald. Mit Bürgernähe und Pragmatismus habe er sich über Parteigrenzen hinweg Ansehen erworben. «Es kann nicht schaden, wenn jemand an die Parteispitze tritt, der die Probleme der Menschen aus seiner alltäglichen Arbeit kennt und mit Pragmatismus versucht, sie zu lösen», sagte Rehberg. «Michael Sack ist ein Mann der Mitte, der mitten im Leben steht.» Indirekt pflichtete er damit jenen Kritikern Amthors bei, die dem Jungstar der CDU einen Mangel an politischer und Lebenserfahrung für das Amt eines Parteivorsitzenden attestiert hatten.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, rief unterdessen zur Mäßigung gegenüber Amthor auf. «Ich finde es menschlich sehr schwierig, wie zum Teil mit Philipp Amthor umgegangen wird», sagte Kuban dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Die Angriffe gehen teilweise sehr ins Persönliche. Diese Gnadenlosigkeit kann auch Leute abschrecken, sich mit Politik zu beschäftigen.» Bei aller Kritik sollte man «ein Maß kennen». Er habe Amthor immer als aufrichtigen und fachkundigen Politiker erlebt, der auch zu seinen Fehlern stehe.

Michael Sack bezeichnete seine Nominierung für das Amt des CDU-Landeschefs als eine Ehre. Er wolle sich der Aufgabe mit aller Konsequenz stellen. «Es gibt noch viel zu bewegen in Mecklenburg-Vorpommern», sagte der diplomierte Bauingenieur und dreifache Familienvater, der vor seinem Wechsel in die Politik unter anderem an der Fachhochschule Neubrandenburg tätig war.

Der Kandidatenwechsel sorgte nach Angaben Rehbergs auch für interne Kritik, die er angesichts der Situation in Kauf nehmen müsse. Wie der NDR berichtete, trat die bisherige CDU-Vize-Vorsitzende Martina Liedtke von ihrem Amt zurück. Entscheidungen im Landesvorstand würden weder vernünftig diskutiert noch im gemeinsamen Diskurs getroffen, beklagte sie nach Angaben von NDR 1 Radio MV das jüngste Vorgehen.