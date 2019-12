Brauchtum : Regionale Weihnachtsbäume und Wildprodukte begehrt

Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen aus heimischen Wäldern wächst. «Die Besucherzahlen auf den Waldweihnachtsmärkten in den Forstämtern des Landes steigen mit jedem Jahr», sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Auch in diesem Jahr würden wieder alle 29 Forstämter den «Baum vom Förster» anbieten. Im vergangenen seien rund 25 000 Weihnachtsbäume verkauft worden.

von dpa

04. Dezember 2019, 14:28 Uhr

Zudem würden fast alle Forstämter im Land auch Wildprodukte anbieten. Für viele Kunden sei artgerechte Tierhaltung inzwischen eines der wichtigsten Kaufargumente. Die sei bei Wildtieren natürlich gewährleistet, sagte die Ministeriumssprecherin.