Extremismus : Regierung: Über 130 rechte Veranstaltungen im letzten Jahr

Rechtsextremisten haben im vergangenen Jahr nach offizieller Zählung mehr als 130 Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet. Darunter waren Kundgebungen, Demos, Konzerte und Plakataktionen, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.

von dpa

21. Mai 2019, 14:37 Uhr

Von etwa 50 Veranstaltungen erfuhren die Behörden den Angaben zufolge erst im Nachhinein. In den Zahlen enthalten sind auch Aktionen der «Identitären», die in MV derzeit als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt werden. «Angesichts dieser hohen Zahl frage ich mich, wie hoch die eigentliche Dunkelziffer an neonazistischen Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern ist», sagte die Abgeordnete der Linken, Karen Larisch.

Besorgniserregend sind aus ihrer Sicht vor allem zwei Kampfsport- und Nahkampftrainings, die laut Innenministerium in Güstrow und Grevesmühlen stattfanden. Neonazis rüsteten sich zum Straßenkampf, sagte Larisch. «Diese Entwicklung muss von den Behörden besonders ernst genommen werden, wenn hier die Entstehung neuer paramilitärischer Gruppen verhindert werden soll.»

Aus der Antwort geht zudem hervor, dass sich 2018 in Rostock und Stralsund zwei neue rechte Gruppierungen gegründet haben.