Bildung : Referendariat für Grundschullehrer auf ein Jahr verkürzt

von dpa

04. Juni 2020, 17:54 Uhr

Das Referendariat für angehende Grundschullehrer wird in Mecklenburg-Vorpommern von 18 auf 12 Monate verkürzt. Dafür soll das Studium mehr Praxisanteile bekommen, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Angehende Grundschullehrkräfte sollen dazu ein zusätzliches Semester studieren. Die Möglichkeit, das Referendariat auf diese Weise zu verkürzen, sei im Lehrerbildungsgesetz enthalten. Das Gesetz soll nächste Woche im Landtag beschlossen werden.