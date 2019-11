Unfälle : Radfahrerin von Lkw erfasst: lebensgefährlich verletzt

von dpa

28. November 2019, 15:00 Uhr

Eine 92 Jahre alte Radfahrerin ist in Güstrow (Landkreis Rostock) von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als ein 41 Jahre alter Lastwagenfahrer am Donnerstag nach rechts abbog, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin, die auf dem Radweg bei grüner Ampel in gleicher Richtung weiter geradeaus fuhr, wurde von dem Laster erfasst aber nicht überrollt.