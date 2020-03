Prozesse : Prozess: Messerstecherei in Rostocker Obdachlosenheim

Wegen Totschlags muss sich von Donnerstag an ein 42-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock verantworten. Nach Angaben des Gerichts von Montag soll er Anfang September vergangenen Jahres stark betrunken in einem Rostocker Obdachlosenheim 46 Mal auf einen Mitbewohner eingestochen zu haben. Der Mann verblutete. Dann habe der Angeklagte an einem Geldautomaten mit der EC-Karte des Opfers 400 Euro abgehoben. Bei weiteren Versuchen, Geld abzuheben, sei die Karte eingezogen worden.

von dpa

30. März 2020, 19:47 Uhr

Der 42-Jährige wurde wenige Tage nach der Tat in der Wohnung seiner Tante festgenommen. Ihr gegenüber habe er die Tötung des Mitbewohners eingeräumt, teilte das Gericht mit. Er sei von den Geräuschen des Mitbewohners derart genervt gewesen, dass er zugestochen habe.