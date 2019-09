Demonstrationen : Protestaktionen zum globalen Klimastreik auch im Nordosten

Der von der Fridays for Future-Bewegung initiierte globale Klimastreik bringt Massen in Bewegung. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind in mehreren Städten Aktionen geplant. Und die Aktivisten können auf breite Unterstützung setzen.

von dpa

20. September 2019, 05:08 Uhr

Rostock/Schwerin/Neubrandenburg (dpa/mv) - Der globale Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung erfasst auch Mecklenburg-Vorpommern. Für Freitag sind in mindestens elf Städten des Landes Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz und nachhaltige Produktionsweisen geplant. Die größte Aktion wird es in Rostock geben. Die Organisatoren dort erwarten nach eigenen Angaben etwa 2000 Teilnehmer. Größere Demonstrationen sind auch für Schwerin, Ludwiglust, Waren, Neustrelitz, Neubrandenburg, Demmin, Anklam, Greifswald und Bergen auf Rügen angemeldet worden.

Die von der jungen Schwedin Greta Thunberg angestoßene Bewegung Fridays for Future hatte weltweit zu Demonstrationen aufgerufen, um von der Politik mehr Tempo und Ehrgeiz im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Dem Vernehmen nach sind in mehr als 500 deutschen Städten Proteste geplant, die breite gesellschaftliche Resonanz gefunden, allerdings auch Kritik ausgelöst haben. Im Nordosten gehören unter anderem Gewerkschaften, die evangelische Kirche sowie die Umweltorganisationen Greenpeace und Nabu zu den Unterstützern.

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern (GEW) rief die Schulen zu einer gemeinsamen Teilnahme auf. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) verwies mit Blick auf die Schulpflicht auf die Möglichkeit von Projekttagen oder Schulwanderungen: Die Lehrkräfte «können die Proteste und deren wichtige Thematik in den Unterricht integrieren, und in diesem Kontext kann der ganze Klassenverband aktiv werden. Da ist ein bisschen Kreativität gefragt.»

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begrüßt nach Angaben eines Sprechers das Engagement vieler junger Menschen bei Fridays for Future. Sie habe dies beim Besuch einer Demonstration in Schwerin sowie bei einem Treffen mit Aktivisten bereits deutlich gemacht. Kritischer zeigte sich CDU- Landespartei- und Fraktionschef Vincent Kokert. Die Proteste hätten bereits viel bewirkt: «Ich ermutige Schülerinnen und Schüler ausdrücklich dazu, sich politisch einzumischen - in ihrer Freizeit bzw. am Wochenende.»

Bundesweit wollen einige große Unternehmen ihren Mitarbeitern für die Demonstrationen freigegeben. In Mecklenburg-Vorpommern war zunächst nichts über derartige Freistellungen durch Firmen oder Verwaltungen bekannt.