Demonstrationen : Protest gegen Freiheits-Einschränkung durch Corona-Maßnahmen

Bei einer behördlich genehmigten Demonstration haben am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei in Greifswald etwa 30 Menschen gegen die anhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Die etwa einstündige Veranstaltung sei von einer Privatperson angemeldet worden und habe unter dem Motto gestanden: «Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Wir bestehen auf Verhinderung staatlicher Schikane.» Es seien mehrere Reden gehalten und Flyer verteilt worden. Nach Einschätzung der Polizei hielten sich die Teilnehmer «vorbildlich an die Auflagen».

von dpa

25. April 2020, 17:56 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind Versammlungen von bis zu 50 Menschen im Freien wieder möglich, bedürfen aber behördlicher Genehmigung. Zu den Auflagen gehören neben der Teilnehmerbegrenzung auch die Einhaltung des Mindestabstandes.