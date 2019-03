Kriminalität : Polizei sucht gestohlenes Motorboot

von dpa

11. März 2019, 14:04 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fahndet nach einem gestohlenem Sportboot samt Bootsanhänger. Das Schiff im Wert von mehreren tausend Euro wurde am vergangenen Freitag in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen, wie die Polizei am Montag in Stralsund mitteilte. Das etwa sechs Meter lange Motorboot war aufgebockt auf einem Trailer, der vor dem Grundstück des Eigentümers stand.