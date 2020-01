Landtag : Polizei nennt fortan immer Nationalität von Tatverdächtigen

Die Polizei nennt vom 1. Februar an in ihren Mitteilungen grundsätzlich auch die Nationalität von Tatverdächtigen. Dem Gleichheitsgrundsatz folgend schließe das die deutsche Nationalität mit ein, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. «Uns ist die Transparenz in der polizeilichen Berichterstattung ein wichtiges Anliegen. Gerade bei Straftaten, an denen Migranten beteiligt sind, wird oft der haltlose Vorwurf erhoben, Behörden verheimlichten bewusst die Herkunft der Tatverdächtigen», erklärte der Minister. Mit dem fortan geltenden Grundsatz gebe es für alle Polizeidienststellen im Land einheitliche Vorgaben.

von dpa

30. Januar 2020, 11:23 Uhr

Caffier beklagte, dass es den Innenministern der Länder nicht gelungen sei, sich auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu verständigen: «Ich bedauere, dass es da einen Flickenteppich in Deutschland gibt.» Nach Caffiers Angaben orientiert sich Mecklenburg-Vorpommern bei seinem Vorgehen an Bundesländern wie Hamburg und Brandenburg. Die Staatsangehörigkeit werde - sofern sie der Polizei bekannt ist - wertungsfrei und neutral benannt. «Mit dieser Regelung wollen wir Mutmaßungen und Gerüchten, die nicht selten rechtspopulistisch geprägt sind, entgegenwirken. Die transparente polizeiliche Kommunikation soll das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken, um so gemeinsam gegen Fake News und Hass vorzugehen», erklärte Caffier.

Laut Pressekodex soll die Zugehörigkeit von Verdächtigen oder Tätern zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders zu beachten sei, «dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte», heißt es. Ein Verbot, die Herkunft von Verdächtigen zu nennen, enthält die Richtlinie des Presserats nicht. Doch sind die Redaktionen verpflichtet, in jedem einzelnen Fall verantwortungsbewusst zu entscheiden.