Verkehr : Polizei Metelsdorf stoppt Raser auf A 20

von dpa

19. November 2019, 16:55 Uhr

Mit einer Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern hat die Polizei einen Autofahrer auf der Autobahn 20 erwischt - erlaubt waren 130. Mit einem Videowagen seien Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf am Sonntag im Einsatz gewesen und hätten zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Wismar. Fünf Autofahrer müssten neben Punkten in Flensburg und Geldbußen auch mit Fahrverboten rechnen. Den Fahrer, der mit Tempo 230 unterwegs war, erwarten den Angaben zufolge zwei Punkte, 600 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.