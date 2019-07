Kriminalität : Polizei fahndet nach 80 Legehennen aus Müritzregion

von dpa

17. Juli 2019, 14:45 Uhr

Die Polizei fahndet in der Müritzregion nach 80 Hühnern. Die Tiere sind vermutlich am Wochenende bei einem privaten Halter in einem Dorf unweit der Bundesstraße 198 bei Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) verschwunden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Diebstahl sei am Dienstag angezeigt worden. Der Wert der Legehennen wurde auf rund 2200 Euro geschätzt. «Wir rechnen in diesem Fall nicht damit, dass es ein Fuchs war», sagte die Sprecherin.