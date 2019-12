Volleyball : Pokal-Halbfinale: Titelverteidiger SSC Schwerin gescheitert

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin hat das Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Verbandes verpasst. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag am Mittwochabend in der Stuttgarter Scharrena bei Meister Allianz MTV Stuttgart mit 2:3 (25:17, 23:25, 25:19, 19:25, 9:15) und musste die Hoffnungen auf den siebten Pokalsieg damit begraben. Für die Schwerinerinnen war dies nach zuvor elf Pflichtspielsiegen die erste Niederlage.

von dpa

11. Dezember 2019, 20:37 Uhr

Mit der wieder genesenen Außenangreiferin Mckenzie Adams, die am vergangenen Wochenende beim 3:0 in der Bundesliga bei VC Wiesbaden wegen einer Erkältung gefehlt hatte, legten die Mecklenburgerinnen furios los. Über die Stationen 6:1 und 20:9 wurde der erste Abschnitt souverän gewonnen.

In der Folge aber entwickelte sich das erwartet enge Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Volleyball-Teams der vergangenen Jahre. Die Schwerinerinnen konnten die zweimalige Satzführung nicht nutzen und leisteten sich zu viele leichte Fehler. So entschieden die Schwäbinnen die Revanche für die 1:3-Niederlage im Supercup im Oktober am Ende verdient für sich.