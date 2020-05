Gesundheit : Pflegeheim Tutow komplett frei von Corona-Virus

Das Pflegeheim in Tutow (Vorpommern-Greifswald) ist nach Wochen mit Corona-Infektionen inzwischen komplett frei von dem Virus. Sämtliche Bewohner und Mitarbeiter seien in mehreren Testreihen auf Covid-19 getestet worden, teilte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag mit. Alle Tests seien negativ gewesen.

von dpa

14. Mai 2020, 19:28 Uhr

Aktuell seien im Landkreis Vorpommern-Greifswald keine neuen Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Im Kreis hätten sich demnach seit Beginn der Pandemie 136 Menschen angesteckt, sieben Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Von den übrigen seien fast alle genesen.