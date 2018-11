Landtag : Personallücken in JVA Bützow sollen geschlossen sein

Auf Antrag der oppositionellen Linksfraktion wird sich der Landtag heute zum Abschluss der dreitägigen Sitzung mit der Situation im Strafvollzug des Landes befassen. Anlass sind Berichte über Personalengpässe in der Haftanstalt in Bützow (Landkreis Rostock). Diese sollen unter anderem zu überlangen Einschlusszeiten für Häftlinge und Einschränkungen bei Therapie- und Resozialisierungsmaßnahmen geführt haben. In einem offenen Brief hatten Gefangene jüngst die Zustände in der der JVA Bützow kritisiert. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten in Mecklenburg-Vorpommern beklagte bereits mehrfach eine unzureichende Personalausstattung und einen massiven Beförderungsstau.

Mecklenburg-Vorpommern stockt im Werben um Fachkräfte für den Justizvollzug die Bezüge für Berufseinsteiger auf. Für Justizvollzugsanwärter werde der Anwärtergrundbetrag um 35 Prozent angehoben. «Das ist ein wichtiges Zeichen der Landesregierung und wird auch nicht das letzte Zeichen sein», sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Freitag im Landtag in Schwerin. Die Debatte zu dem Thema hatte die oppositionelle Linksfraktion beantragt, nachdem Berichte über massive Personalengpässe und unzureichende Therapieangebote in der Haftanstalt in Bützow (Landkreis Rostock) öffentlich geworden waren. Hoffmeister räumte Personallücken im Zuge der Neuorganisation des Strafvollzugs ein. Die nach der Schließung der JVA Neubrandenburg geplanten Versetzungen von Vollzugsbeamten seien bis zum Jahresende vollzogen, versicherte die Ministerin.