Kriminalität : Parchim: Nur Hälfte der eingeladenen Männer kommt zu Gentest

Parchim (dpa/mv) – Dem Aufruf zu einem freiwilligen DNA-Test nach einer Vergewaltigung in Parchim ist gut die Hälfte der dazu aufgerufenen Männer gefolgt. Bis zum späten Samstagnachmittag gaben nach Behördenangaben etwa 160 Männer eine Speichelprobe ab. Der Massen-Gentest war zu Wochenbeginn gestartet und am Samstag beendet worden. Mit Hilfe der dabei gewonnen Daten hofft die Kriminalpolizei, dem mutmaßlichen Vergewaltiger endlich auf die Spur zu kommen.

von dpa

10. August 2019, 18:41 Uhr

Die Tat hatte sich in den Abendstunden des 1. Februar 2019 in Parchim ereignet. Dabei war nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine 21-Jährige von hinten angegriffen, zu Boden gestoßen und sexuell missbraucht worden. Nachdem die Tätersuche ein halbes Jahr lang ohne Ergebnis blieb, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Massen-Gentest angeordnet.

Dazu waren knapp 300 Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren eingeladen worden, die den Ermittlungen zufolge zur Tatzeit mit ihren Handys in der Funkzelle in Tatortnähe eingeloggt waren. Sollten die bisherigen DNA-Tests keine Hinweise auf den möglichen Vergewaltiger ergeben, werde womöglich ein zweiter Termin anberaumt, um den Täterkreis weiter einengen zu können, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Schwerin.

In der mecklenburgischen Kleinstadt Parchim waren im vergangenen Winter kurz hintereinander zwei junge Frauen vergewaltigt worden. Beide Taten stehen laut Staatsanwaltschaft den bisherigen Ermittlungen zufolge aber nicht im Zusammenhang. Auch bei dem zweiten Fall war bereits ein Massen-Gentest durchgeführt worden. Das Ergebnis steht noch aus.