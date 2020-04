Polizei : Pärchen ohne Führerschein mit doppeltem Vergehen

von dpa

02. April 2020, 16:35 Uhr

Polizeibeamte in Wismar haben ein junges Pärchen beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Die 17-jährige Frau saß am Donnerstagmorgen am Steuer, ihr 25 Jahre alter Lebensgefährte daneben, wie die Polizei mitteilte. Als das Pärchen kurze Zeit nach der ersten Kontrolle erneut gestoppt worden sei, sei der Begleiter am Lenkrad gesessen. Bei ihm wurde den Angaben zufolge per Atemalkoholtest ein Wert von 1,78 Promille ermittelt. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. Gegen den Mann wurde zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.