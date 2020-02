Unwetter : Orkan «Sabine» fegt in der Nacht zu Montag über Nordosten

von dpa

07. Februar 2020, 15:30 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern muss sich auf eine stürmische Nacht von Sonntag zu Montag einstellen. Der Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterdienst Meteomedia auf der Insel Hiddensee geht von Böen der Stärke neun bis zehn vielerorts aus. «Es kann auch mal eine Böe der Stärke elf dabei sein, das kann man nicht ausschließen», sagte er am Freitag. Vieles deute aber darauf hin, dass sich bei «Sabine» das meiste westlich der Elbe abspielen werde. Der Sturm kündigt sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntagvormittag mit Windböen an, die am Nachmittag stärker werden sollen. Der Höhepunkt wird dann in der Nacht zu Montag erwartet.