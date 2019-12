Katastrophenschutz : Ölbekämpfungsschiff bekommt neuen Heimathafen in Lubmin

Rostock/Lubmin (dpa/mv) - Das jetzt in Rostock stationierte Ölbekämpfungsschiff Orfe soll Anfang 2020 in seinen neuen Heimathafen Lubmin verlegt werden. Damit könne künftig eine Meeresverschmutzung durch eine Schiffshavarie östlich von Rügen nach höchstens vier Stunden Fahrzeit bekämpft werden, teilte das Umweltministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Die Verlegung sei Bestandteil des Vertrages des Landes mit dem neuen Betreiber, der Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH. Zuvor war das Schiff in Stralsund stationiert. Für Rostock soll anderweitiger Ersatz gesucht werden.

von dpa

18. Dezember 2019, 14:26 Uhr

Der Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock hatte sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Er besitzt laut Ministerium seit Jahren Erfahrungen im maritimen Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee.

Wegen des vielen Schiffsverkehrs bestehe auf der Ostsee ständig die Gefahr einer Havarie mit Meeresverschmutzungen. Daher unterzeichneten die Bundesrepublik und die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 2003 zwei Vereinbarungen. Sie beinhalten die Einrichtung des Havariekommandos in Cuxhaven sowie die gemeinsame Beschaffung, den Betrieb und die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen. Die Orfe stehe als Partner dieser Bund-Länder-Vereinbarung im treuhänderischen Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern.