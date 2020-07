Der am Sonntag tot im Petersdorfer See bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) gefundene Mann ist ertrunken. Das hat die Obduktion des Mannes ergeben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher weiter nicht. Ob das Ganze ein Unfall war, sei aber auch nicht geklärt.

von dpa

02. Juli 2020, 16:50 Uhr