Kriminalität : Obduktion: Mann starb an «massiver stumpfer Gewalt»

Der in Malchin gefundene Mann ist an «massiver stumpfer Gewalt» gestorben. Das habe die Obduktion des Mannes ergeben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Beatrix Heuer, am Dienstag sagte. Ob auch eine Waffe verwendet wurde, wollte die Sprecherin mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. In dem Zusammenhang wird gegen einen 39-jährigen Malchiner und dessen 16 Jahre alten Sohn wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags ermittelt. Gegen beide wurden bereits Haftbefehle erlassen. Sie schwiegen bisher aber dazu, hieß es vom Amtsgericht.

von dpa

02. Juli 2019, 11:07 Uhr

Die Leiche des 61-Jährigen war am Freitagabend nach einem Polizeieinsatz in einem Hinterhof in Malchin gefunden worden. Alle Beteiligten sind Deutsche, sollen sich gekannt haben und in Streit geraten sein.

Die Beamten waren am Freitag eigentlich wegen Attacken auf Autos angefordert worden. Als sie auf das Duo trafen, fanden sie neun beschädigte Autos und wurden von dem angetrunkenen Älteren mit einer Schaufel, einem Messer und einem Beil bedroht. Nach mehreren Warnschüssen ließen sich der Mann und sein Sohn festnehmen. Danach war erst in der Nähe die Leiche gefunden worden. Zu weiteren Details wollte Heuer sich nicht äußern. Nun müssten Zeugen gehört und Spuren untersucht werden, um den Verdächtigen konkrete Tatbeiträge zuordnen zu können.