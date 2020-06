Regierung : Neustart-Prämie nach Kurzarbeit: Konjunkturpaket

von dpa

24. Juni 2020, 14:56 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern zahlt nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) als erstes Bundesland eine sogenannte Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit. Das Geld werde als monatlicher Bonus steuerfrei ausgereicht und könne sich insgesamt auf maximal 700 Euro summieren, sagte Schwesig am Mittwoch nach einer Beratung im «Zukunftsbündnis MV» in Schwerin, dem neben der Landesregierung auch Unternehmerverbände und Gewerkschaften angehören. Für die Neustart-Prämie seien 25 Millionen Euro eingeplant. Wie Schwesig weiter sagte, wird Mecklenburg-Vorpommern das Konjunkturpaket des Bundes mit insgesamt 120 Millionen Euro flankieren. Dieses Geld solle Unternehmen helfen, nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder in Schwung zu kommen.