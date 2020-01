Regierung : Neujahrsempfang der Landesregierung mit Kanzlerin Merkel

Seit knapp 30 Jahren sitzt Angela Merkel für Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag und fast die Hälfte dieser Zeit ist sie Kanzlerin. In dieser Funktion kommt sie nun erstmals zum Neujahrsempfang der Landesregierung. Und das verschafft dem Treffen viel Aufmerksamkeit.

von dpa

12. Januar 2020, 12:05 Uhr

Zum Neujahrsempfang der Landesregierung hat in diesem Jahr erstmals auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Teilnahme zugesagt. Nach Angaben der Staatskanzlei war sie - wie alle anderen Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern - auch in den Vorjahren zu dem Empfang geladen, sagte nun aber erstmals in ihrer bislang gut 14-jährigen Kanzlerschaft zu. Bei dem Empfang am Montag im Theater Vorpommern in Stralsund werde neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch Merkel kurz das Wort an die mehr als 400 erwarteten Gäste richten, hieß es.

Stralsund zählt zu Merkels Bundestagswahlkreis, in dem sie seit 1990 stets das Direktmandat gewonnen hat. Die CDU-Politikerin ist regelmäßig zu Gast in der Region, zuletzt am Freitag beim Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen in Grimmen. Zu der für 2021 geplanten Bundestagswahl will die heute 65-Jährige nach eigenen Worten nicht wieder antreten. Nach dem Ende ihrer vierten Amtszeit wolle sie aus dem Bundestag ausscheiden und kein politisches Amt mehr übernehmen, hatte Merkel schon im Oktober 2018 angekündigt.

Merkels Teilnahme ist nicht die einzige Neuerung beim Neujahrsempfang. So werden in diesem Jahr erstmals nicht nur geladene Gäste dabei sein. Laut Staatskanzlei konnten sich auch interessierte Bürger für die Teilnahme anmelden. Die dafür vorgesehenen etwa 50 Plätze seien schon nach kurzer Zeit vergeben gewesen, hieß es. Den Hauptteil machen aber geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, aus Kultur, Ehrenamt und Sport aus.

Der Neujahrsempfang wird von den jeweiligen Regierungschefs genutzt, um den Gästen in Vertretung vieler engagierter Menschen für ihre Leistungen zu danken und einen Ausblick auf Vorhaben im neuen Jahr zu geben. 2020 steht ganz im Zeichen von 30 Jahren deutscher Einheit und des 30-jährigen Bestehens von Mecklenburg-Vorpommern. Schwesig hatte bereits angekündigt, das Jubiläumsjahr dafür zu nutzen, den Dialog mit den Bürgern zu verstärken und so deren Wünsche für die Zukunft ihrer Heimat zu erkunden. Mit einem großen Mecklenburg-Vorpommern-Tag im September in Greifswald soll dann das Gründungsjubiläum gefeiert werden.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs verleiht die Regierungschefin auch den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Geehrten gehört der Theologe Christoph de Boor aus Waren (Müritz), dessen außerordentliches Engagement im Wendeherbst 1989 weit über die Region hinaus ausgestrahlt habe, hieß es. Die undotierte Auszeichnung erhalten zudem die frühere Richterin Hannelore Kohl aus Greifswald für ihre Verdienste bei Aufbau und Etablierung ehrenamtlicher und demokratischer Strukturen im Land sowie der Goalballer Reno Tiede aus Rostock für seinen Einsatz für den Sehbehinderten-Sport.