Handwerk : Neuer Präsident für Handwerkskammer Schwerin

von dpa

04. Juni 2020, 18:32 Uhr

Der Steinbildhauermeister Uwe Lange ist neuer Präsident der Handwerkskammer Schwerin. Die Vollversammlung wählte den 58-Jährigen am Donnerstag zum Nachfolger von Peter Günther, der sein Amt nach 18 Jahren aus persönlichen Gründen vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte, wie die Kammer mitteilte. Lange sei bereits seit 2014 Vizepräsident der Kammer. Seinen Familienbetrieb in Schwerin führe er seit 2003 in dritter Generation. Die Handwerkskammer Schwerin vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von gut 7600 Betrieben.