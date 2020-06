Bahn : Neue ICE-Verbindung Stuttgart-Rügen im Sommer

von dpa

05. Juni 2020, 19:33 Uhr

Die Deutsche Bahn eröffnet im Sommer an den Wochenenden eine zusätzliche ICE-Direktverbindung zwischen Stuttgart und Rügen. Vom 31. Juli bis zum 20. September sollen freitags und sonnabends Züge von Stuttgart über Würzburg, Kassel, Berlin und Stralsund bis Binz fahren. Zurück geht es samstags und sonntags. Die Angebote seien ab sofort buchbar. Der Start mitten in der Hauptreisezeit im Sommer sei ein Zugewinn für Urlauber und Gastgeber, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Freitag.