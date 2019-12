Film : Neue Filmförderung für Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern bekommt eine neue Film- und Medienförderung, die auch kommerzielle Produktionen unterstützen kann. Bislang werden nur Filmprojekte mit einem betont kulturellen Anspruch im eher kleinen Rahmen vom Land gefördert. Die neue Filmförderung werde nun der zentrale Ansprechpartner der Film- und Medienbranche sein, teilte der Geschäftsführer der Filmland Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Volker Kufahl, am Dienstag in Schwerin mit.

von dpa

17. Dezember 2019, 11:37 Uhr

Darin sollen die Filmproduktions-, Festival- und Kinoförderung sowie die Tätigkeit der Film Commission MV gebündelt werden. Letztere unterstützt Produktionen im Land zum Beispiel bei der Suche nach Drehorten. Das Fördervolumen werde signifikant erhöht, so Kufahl. Die «Schweriner Volkszeitung» sprach am Dienstag von zwei Millionen Euro im kommenden Jahr und drei Millionen Euro im Jahr 2021. Derzeit gibt es demnach nur 215 000 Euro für die kulturelle Filmförderung. Vor einer Reihe von Jahren hatte es für kurze Zeit eine wirtschaftliche Filmförderung gegeben. Damals gelang es, den Dreh einiger Szenen des Hollywood-Streifens «Der Ghostwriter» von Regisseur Roman Polanski nach Usedom zu holen.

«Damit wird ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Film- und Medienbranche im Land geleistet», lobte Kufahl die Einigung der Branche mit dem Land. Die Filmbranche hatte jahrelang für die neue Filmförderung gekämpft. In den nun anstehenden Gesprächen mit der Staatskanzlei zur Umsetzung der neuen Struktur will die Filmland GmbH laut Kufahl besonderes Augenmerk darauf legen, dass das von ihr organisierte Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin seine herausgehobene Bedeutung für die Filmkultur und die Filmbranche des Bundeslandes behält.