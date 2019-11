Kriminalität : Nach Waffen- und Munitionsfund: Polizist bleibt suspendiert

Der Polizeibeamte aus Rostock, bei dem Waffen und Munition gefunden wurden, bleibt nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter vom Dienst suspendiert. «Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang», sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Wohnung des Mannes war am Mittwoch wegen eines Disziplinarverfahrens gegen ihn durchsucht worden. Dabei wurden Handys und Computer beschlagnahmt, außerdem wurden auch Waffen und Munition gefunden.

von dpa

29. November 2019, 08:36 Uhr

Da die Munition unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, wurde der Mann festgenommen. Ein Richter erließ am Donnerstag auch einen Haftbefehl, der aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, sei noch nicht klar, wer die Handys und die Rechner des Mannes genauer untersucht. Hintergrund des Disziplinarverfahrens gegen den Polizisten sollen Äußerungen des Beamten sein, die bisher nicht näher erläutert wurden. Die Prüfung, ob auch die Waffen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, laufe noch.