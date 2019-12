Kriminalität : Nach Verfolgungsfahrt auf A24: Polizei nimmt Fahrer fest

Ein 17 Jahre alter Autofahrer ist nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der Autobahn 24 vorläufig festgenommen worden. Der Mann beging am Donnerstag in Fahrtrichtung Hamburg Unfallflucht, nachdem er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei fuhr er zwischen Hagenow und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf der Standspur mit hoher Geschwindigkeit und ohne Fahrerlaubnis. Der junge Fahrer war gemeinsam mit einem 17-Jährigen und einer 16-Jährigen unterwegs.

von dpa

06. Dezember 2019, 16:55 Uhr

Schließlich kam das Auto den Angaben nach nahe der Abfahrt Trittau-Nord (Kreis Stormarn) der B404 von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Als es zum Stehen kam, versuchten die drei Fahrzeuginsassen zu Fuß zu flüchten. Sie konnten von der Polizei in der Nähe gefasst werden. Die Jugendlichen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro.