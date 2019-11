Arbeitsmarkt : Nach Tourismussaison Zahl der Erwerbslosen gestiegen

von dpa

29. November 2019, 09:56 Uhr

Nach dem Ende der Tourismussaison ist die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern wieder gestiegen. Per Ende November sind 55 100 Arbeitslose registriert, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel mitteilte. Das seien 1600 mehr als vor einem Monat und 4700 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt jetzt bei 6,7 Prozent nach 6,5 Prozent im Oktober. In den Tourismusregionen stieg die Zahl der Arbeitslosen den Angaben zufolge wie in jedem Jahr besonders stark, etwa im Landkreis Vorpommern-Rügen um 12 Prozent.