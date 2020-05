Kriminalität : Nach tödlicher Gewalttat in Rostock: Opfer ist verblutet

Der 40-jährige Mann, der am Samstag tot in Rostock gefunden wurde, ist an Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Das ist das erste Ergebnis der Obduktion, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die genaue Formulierung der Rechtsmediziner laute: «Verbluten aus glattrandigen Verletzungen». Weitere Schlussfolgerungen zum Tathergang ließen sich erst aus dem vollständigen Gutachten ableiten, das später vorliegen soll.

von dpa

12. Mai 2020, 11:36 Uhr

Die Leiche war am Samstag in der Wohnung eines 36-jährigen Bekannten in einem Hochhaus entdeckt worden. Beide Männer sollen sich am Freitagabend zu einem Umtrunk getroffen haben und dabei in Streit geraten sein. Die genauen Umstände sind noch unklar. Der 36-Jährige wurde - mit Schnittverletzungen an Händen und Armen - in einem anderen Wohnhaus in der Nähe des Hochhauses gefunden. Er wurde erst medizinisch versorgt und dann wegen Verdachts des Totschlags verhaftet. Der Verdächtige habe einen Anwalt und bisher keine Angaben gemacht, sagte der Sprecher.

Inwieweit der Verhaftete alkoholisiert war, sei noch nicht klar, hieß es. Der 36-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft nachts seinen Bruder angerufen und ihm erklärt, es gehe ihm schlecht. Dieser war zu der Wohnung gefahren, hatte die Leiche gefunden und die Polizei alarmiert.