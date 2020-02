Wetter : Nach Schäden durch Sturm: Bahn im Nordosten fährt wieder

Wegen Sturmschäden hat die Deutsche Bahn am Sonntagabend mehrere Strecken sperren müssen. So mussten beispielsweise die Züge zwischen Hamburg und Berlin über Stendal umgeleitet werden, wie die Bahn mitteilte. Der Halt an den Bahnhöfen Wittenberge, Ludwigslust und Büchen entfiel. Es kam zu Verspätungen von etwa 60 Minuten.

von dpa

17. Februar 2020, 09:40 Uhr

Nach vorübergehenden Streckensperrungen wegen Sturmschäden läuft der Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Wie die Deutsche Bahn AG am Montag mitteilte, fahren die Züge zwischen Neubrandenburg und Stralsund (RE5) sowie zwischen Büchen und Hamburg wieder. Damit könnten die Züge zwischen Hamburg und Rostock (RE1) sowie zwischen Hamburg und Berlin wieder auf ihren planmäßigen Routen verkehren. Im Zuge des Sturmtiefs «Victoria» waren auf den Strecken mehrere Bäume umgestürzt. Seit Sonntagabend fielen deshalb Züge aus oder verspäteten sich durch Umleitungen von und nach Hamburg.