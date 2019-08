Brände : Nach Hausbrand in Ueckermünde: Gebäude bekommt Notdach

Drei Wochen nach dem Feuer in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald), bei dem etwa 80 Mieter aus den Wohnungen flüchten mussten, hat die Wohnungsgenossenschaft Ueckermünde eG erste Schritte zur Reparatur eingeleitet. Das Gebäude sei weitgehend beräumt und bekomme in Kürze ein Notdach, erklärte die Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft, Mandy Falk, am Freitag. Wenn alles gut laufe, könnten die Mieter frühestens in gut einem Jahr die 40 Wohnungen wieder beziehen.

von dpa

02. August 2019, 08:23 Uhr

Das Feuer war am 13. Juli abends im Dachstuhl des Wohnblocks, wo ein Trockenboden ist, ausgebrochen. Das über Treppen begehbare Dachgeschoss wurde auf der gesamten Breite komplett zerstört, so dass ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Noch sei aber unklar, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde, hieß es. Die Suche nach einem Täter laufe.

Die Mieter, meist ältere Bewohner, mussten das viergeschossige Haus verlassen und kamen bei Bekannten oder in anderen Häusern unter. Verletzt wurde niemand, Spendenaktionen laufen. Die Wohnungsgenossenschaft hatte nach ersten Besichtigungen eine Sanierung in Aussicht gestellt.