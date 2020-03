Unfälle : Nach Bergung: Hafenkräne werden gereinigt und untersucht

Nach der abgeschlossenen Bergung sollen die zwei ins Rostocker Hafenbecken gestürzten Hafenmobilkräne nun in einer speziell dafür vorgesehenen Waschwanne gereinigt werden. Anschließend sollen sie für weitere Untersuchungen auf das Gelände von Liebherr-MCCtec Rostock gebracht werden, wie die Stadt Rostock am Dienstag berichtete. Am späten Montagnachmittag war der zweite Kran geborgen worden, der erste war schon am Samstag vom Schwimmkran «Hebo Lift 9» an Land gehoben werden. «Der Umschlag, aber auch die Baggerarbeiten im Hafenbecken B können nun wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden», sagte Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch.

von dpa

10. März 2020, 16:16 Uhr

Die beiden neuen Kräne des Typs LHM 550 waren Ende Januar beim Verladen auf ein Schwergutschiff ins Hafenbecken gefallen. Nach Angaben von Liebherr-MCCtec Rostock kosten die Kräne drei bis fünf Millionen Euro.