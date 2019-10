Brände : Nach Auto-Brand: 29-Jähriger als Verdächtiger festgenommen

Die Polizei in Rostock hat im Zuge einer größeren Fahndung einen mutmaßlichen Autobrandstifter festgenommen. Es handelt sich um einen 29 Jahre alten Rostocker, den mehrere Hinweisgeber auf Bildern einer Überwachungskamera erkannt hatten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Rostock mitteilte. Der Tatverdächtige soll am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt mindestens ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Durch die Flammen waren sieben Autos, Fahrräder, ein Fahrradanhänger sowie Glasscheiben eines Mehrfamilienhauses zerstört worden.

von dpa

15. Oktober 2019, 08:31 Uhr

Ermittler hatten Spuren von Brandbeschleuniger gefunden. Die Fahndungsfotos zeigten den Gesuchten beim Kauf eines Kanisters an einer Tankstelle. Der verdächtige 29-Jährige soll zu den Vorwürfen noch angehört werden. Dann werde entschieden, ob er für weitere Brände an Fahrzeugen in den letzten Wochen in Rostock in Betracht kommt und ob er in Haft genommen wird.