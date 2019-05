Wahlen : MV-CDU verliert und gewinnt Wahlen dennoch

Was sich bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2016 und 2017 schon gezeigt hatte, bestätigte sich in Mecklenburg-Vorpommern nun auch bei den Europa- und Kommunalwahlen: Die einst großen Volksparteien verlieren an Vertrauen. Nutznießer sind AfD und Grüne.

von dpa

27. Mai 2019, 06:19 Uhr

Die Regierungsparteien SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern haben bei den Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag kräftig Federn gelassen. Zwar wurde die Nordost-CDU bei beiden Wahlen erneut stärkste Kraft. Doch verlor sie im Vergleich zu 2014 einen Großteil ihrer Wähler - bei den Europawahlen etwa ein Drittel. Die europakritische AfD legte hingegen massiv zu und kam bei den Europawahlen vor SPD und Linke auf Platz zwei.

Bei den Wahlen zu Kreistagen, Städte- und Gemeinderäten belegten Linke, SPD, AfD und Grüne die Ränge hinter der CDU. Die Wahlbeteiligung lag mit etwa 57,6 sowie 58,5 Prozent deutlich über der von 2014. Damals hatte im Land erheblich weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Am Montag wollen führende Vertreter der Landesparteien in Schwerin Stellung zum Ausgang der Wahlen nehmen.

Dem vorläufigen amtlichen Europa-Wahlergebnis zufolge kamen die Christdemokraten im Nordosten auf 24,5 Prozent der Stimmen. 2014 hatte die CDU noch 34,6 Prozent erreicht. Die AfD konnte ihr Ergebnis gegenüber 2014 mehr als verdoppeln und kam auf 17,7 Prozent. Die SPD verlor weiter an Zustimmung, erreichte 15,6 Prozent und konnte den Parlamentssitz, den die Rostockerin Iris Hoffmann inne hatte, nicht halten. Auch die Linke musste deutliche Verluste hinnehmen und kam noch auf 13,9 Prozent.

Zu den großen Gewinnern zählen die Grünen, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2014 auf 10,8 Prozent verdoppeln konnten. Die Bundespartei legte auf 20,5 Prozent zu. Dieses Ergebnis führte dazu, dass die Grünen mit Niklas Nienaß erstmals auch einen Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern nach Straßburg schicken können. Die FDP konnte im Nordosten ihr Ergebnis von 2014 ebenfalls fast verdoppeln und kam auf 3,9 Prozent.

Bei den Kommunalwahlen fuhr die CDU Mecklenburg-Vorpommerns nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke ihr bislang schlechtestes Ergebnis ein. Dennoch bleibt die Union mit 25,4 Prozent der Stimmen deutlich stärkste Kraft auf kommunaler Ebene vor Linken, SPD und AfD.

Der von der CDU unterstützte Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock, Claus Ruhe Madsen, verfehlte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Der parteilose dänische Unternehmer tritt Mitte Juni in einer Stichwahl gegen Sozialsenator Steffen Bockhahn von der Linken an.

Die Linke verteidigte trotz Verlusten knapp ihren Platz als zweite politische Kraft in Kommunen und Kreisen. Sie kam nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke auf 16,4 Prozent und lag damit nur wenig vor SPD und AfD. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig konnte den seit längerem spürbaren Vertrauensverlust der Wähler nicht stoppen und sackte auf 15,4 Prozent der Stimmen ab. Die als rechtspopulistisch eingestufte AFD erreichte landesweit 14,0 Prozent und verdreifachte ihren Stimmenanteil von 2014.

Kräftige Stimmengewinne erzielten auch auf kommunaler Ebene die Grünen, die nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke von 5,8 auf 10,3 Prozent kletterten. Die FDP landete leicht verbessert bei 4,3 Prozent. Die Freien Wähler, die erstmals landesweit angetreten waren, kamen auf 2,7 Prozent und blieben damit hinter den selbstgesteckten Zielen zurück. Um 4.30 Uhr am Montag konnte die Landeswahlleiterin noch nicht sagen, wann das vorläufige amtliche Endergebnis vorliegt.

Für die Berechnung des Wahlergebnisses wurden nur die Stimmabgaben für die sechs Kreistage und die Vertretungen der beiden kreisfreien Städte Rostock und Schwerin herangezogen.