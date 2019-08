Kriminalität : Mutmaßlicher Vergewaltiger einer 74-Jährigen festgenommen

von dpa

16. August 2019, 15:00 Uhr

Wegen Vergewaltigung einer 74 Jahre alten Frau ist ein 41-Jähriger in Rostock in Untersuchungshaft genommen worden. Er soll die Frau am vergangenen späten Samstagabend im Nordosten der Stadt überfallen haben, als sie gerade ihre Gartenlaube verlassen wollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag mit. Dabei habe er sie wieder in die Hütte gedrängt und dort unter massiver Gewalt vergewaltigt. Anschließend sei er auf einem Fahrrad geflohen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch konnte er festgenommen werden, als er erneut den Garten der Frau aufsuchte. Der Verdächtige ist den Angaben zufolge einschlägig vorbestraft.