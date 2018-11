Kriminalität : Mutmaßliche Fahrraddieb-Bande auf frischer Tat ertappt

Ein Student hat die Polizei in Rostock zufällig auf die Spur von mutmaßlichen Profi-Fahrraddieben gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, wurden drei Tatverdächtige am Dienstag in einem Transporter mit mehreren gestohlenen Rädern festgenommen und die Beute beschlagnahmt.

von dpa

07. November 2018, 09:28 Uhr

Der Student hatte sein Fahrrad als gestohlen gemeldet und es dann aber wenig später an anderer Stelle auf dem Campusgelände mit einem fremden Schloss versehen und an ein anderes Fahrrad angeschlossen wiedergefunden. Beamte legten sich auf die Lauer. Sie stellten zwei 20- und 28-jährige Männer, die die Räder wohl zum «Abtransport» bereitgestellt hatten. Das Duo hatte einschlägiges Werkzeug dabei, hieß es.

Als die Männer wieder gehen konnten, folgten ihnen Beamte heimlich bis zu dem in Polen gemeldeten Transporter. Dort wartete ein dritter Verdächtiger mit vier weiteren gestohlenen Rädern im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei prüft, ob das Trio weitere Diebstähle begangen hat. Im Sommer hatte eine Diebstahlserie von rund 350 Rädern im Wert von rund 500 000 Euro Urlauber auf der Insel Usedom verunsichert. Mehrere Tatverdächtige wurden in Polen gestellt.