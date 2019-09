Unfälle : Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

von dpa

24. September 2019, 06:59 Uhr

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Montag in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Pkw zusammengestoßen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 56-jährige Autofahrer wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen, als er den Mann im Gegenverkehr übersah und mit ihm zusammenstieß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Motorradfahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der Autofahrer blieb unverletzt.