Brände : Motorrad und Autos ausgebrannt: Verdacht der Brandstiftung

Unbekannte haben in Rostock ein Motorrad in Brand gesetzt und so einen größeren Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil Toitenwinkel im Nordosten Rostocks, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Nach ersten Ermittlungen brannte zuerst das Motorrad einer 33 Jahre alten Rostockerin.

von dpa

18. Juli 2019, 07:16 Uhr

Die Flammen griffen auf ein Nachbarauto über und auslaufende, brennende Betriebsstoffe - wie Öl und Diesel - entzündeten zwei weitere Autos. Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen auf noch mehr geparkte Fahrzeuge. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es bisher nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.