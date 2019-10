Prozesse : Mordprozess um Leonie fortgesetzt: Polizisten als Zeugen

Mit der Anhörung weiterer Zeugen ist am Mittwoch der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt worden. Das Landgericht Neubrandenburg hat vier Polizisten geladen, die am 12. Januar in der Wohnung der fünfköpfigen Familie waren. Rettungskräfte hatten die Beamten gerufen, weil sie Verletzungen bei dem Mädchen gefunden hatten, die nach ihrer Ansicht nicht zu den Angaben des Stiefvaters passten.

16. Oktober 2019, 09:28 Uhr

Dem 28-jährigen Stiefvater von Leonie wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Bei Vernehmungen hatte er angegeben, dass das Mächen eine Treppe im Hausflur am Nachmittag hinuntergestürzt sei. Die Retter wurden aber erst rund viereinhalb Stunden danach gerufen. Laut Anklage soll der Mann die Retter nicht früher geholt haben, um mögliche Misshandlungen zu verdecken. Der Angeklagte schwieg bisher vor Gericht. Mit einem Urteil wird frühestens Ende November gerechnet.