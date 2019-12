Prozesse : Mordprozess um Leonie fortgesetzt: Mutter weiter befragt

Mit einer weiteren Befragung der Mutter ist am Mittwoch in Neubrandenburg der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie fortgesetzt werden. Das Landgericht wollte von der 25-Jährigen unter anderem erfahren, ob der angeklagte Stiefvater schon früher gewalttätig gegen Leonie und ihren kleinen Bruder war. Für ihre Befragung wurden die Öffentlichkeit und auch der Angeklagte von der Verhandlung ausgeschlossen.

von dpa

04. Dezember 2019, 09:24 Uhr

Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem 28 Jahre alten Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es schwere Verletzungen erlitt und starb. Der Mann schweigt bisher vor Gericht, hatte bei der Polizei aber einen Treppensturz des Mädchens als Grund für die Verletzungen angegeben. Das bezweifeln Ermittler aber.