Prozesse : Mordprozess Leonie: Angeklagter Stiefvater will sich äußern

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Montag der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie fortgesetzt worden. Die Anwälte des angeklagten Stiefvaters hatten angekündigt, dass sich der 28-Jährige nach 15 Verhandlungstagen zum ersten Mal vor Gericht äußern will. Sie hatten aber offen gelassen, ob nur eine vorbereitete Erklärung verlesen wird oder ob der Stiefvater auch Fragen der Prozessbeteiligten beantwortet.

von dpa

09. Dezember 2019, 09:26 Uhr

Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es starb. Bei der Polizei hatte er die Misshandlungen bestritten und erklärt, dass Leonie nachmittags eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt sei. Das bezweifeln Ermittler aber.